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Колонна российской техники бежит от Николаева к Херсону – Ким

Елена РощинаВторник, 15 марта 2022, 15:17

Колонна российских оккупантов движется из Николаевской области в сторону Херсона, они могут готовить провокацию с обстрелом. 

Источник: глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким 

Прямая речь: "Происходят боевые действия, зачистка нескольких сел – есть там пара блуждающих танков.

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После работы ВСУ по Чернобаевке через Херсон в сторону от Николаевской области чешет колонна оккупантов. Они бегут.

До меня дошла информация, что они распространяют информацию, что по Херсону возможен массированный обстрел. Украинская армия не планирует и не будет обстреливать Херсон! Может быть, это они собираются обстреливать? Поэтому следите за их перемещениями.

Херсонцы, мы с вами! Ждите, Разом до перемоги!".

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Темы: войнаНиколаевХерсон
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