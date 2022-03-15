"Z" как символ войны РФ против Украины могли придумать у Шойгу – росСМИ

По данным российского издания "Медуза", источником идеи использовать латинскую букву "Z" как символ войны РФ против Украины может быть пиар-блок министерства обороны РФ.

Источник: "Медуза"

Детали: Несколько собеседников издания, близких к внутриполитическому блоку администрации президента РФ, заверили, что никакого отношения к креативу "операции Z" блок не имеет.

Двое из них назвали источником идеи пиар-блок министерства обороны во главе с советником министра Сергея Шойгу Андреем Ильницким. С этой версией согласен источник "Медузы" среди организаторов томских автопробегов, использовавших символ "Z": это, по его мнению, "работа пиарщиков, которые создают образ и имидж армии".

Пиар-блок министерства обороны при этом работал совместно с RT и его главным редактором Маргаритой Симоньян, говорит источник "Медузы", близкий к АП: дизайнеры телеканала придумали символику, а министр Сергей Шойгу ее одобрил.

"Симоньян во многом взяла инициативу на себя. С символикой ознакомили и президента Владимира Путина. По словам одного из собеседников, она ему понравилась", — говорит этот собеседник "Медузы".

Дизайнеры телеканала RT, которым руководит Маргарита Симоньян, действительно разработали собственную айдентику "операции Z". Товары с буквой Z, стилизованной под грубо намалеванную белой краской на борту бронемашины, продаются в онлайн-магазине RT c 26 февраля.

Симоньян прочитала сообщение "Медузы" с вопросом о ее возможной причастности к этой кампании, но вместо ответа разместила в своих соцсетях комментарий, что "Медуза" дает ей неожиданные поводы гордиться собой и сочувствовать этому изданию.

В то же время один из источников "Медузы", близких к руководству Санкт-Петербурга, считает, что среди авторов идеи был бизнесмен Евгений Пригожин. Однако собеседники, близкие к АП, это отрицают.

Другой собеседник "Медузы", близкий к АП, уверен, что Пригожин к кампании по "операции Z" "вовремя примазался".

Само название "операция Z", ее символику и стратегию продвижения источники "Медузы", близкие АП, оценивают негативно.

"С точки зрения политтехнологий это просто ужасно", — комментирует один из технологов, сотрудничающих с администрацией. По его словам, буква Z в качестве названия сама по себе никакого смысла не несет: "Людям изначально непонятно, что это и зачем". "Какая-то реклама [президента Украины Владимира] Зеленского", — недоумевает он.

Другой технолог отмечает, что Z — это не кириллическая буква, хотя само вторжение подается как "спасение русского мира".

Самое ранее использование символики Z в онлайн-флешмобе в поддержку российской армии, которое удалось обнаружить "Медузе", относится к периоду еще до официального начала войны. Об этом "Медузе" рассказал политтехнолог Игорь Мангушев, автор телеграм-канала "Записки авантюриста" (сейчас его название тоже пишется через Z) и "отставной капитан ЛНР", как он представился в беседе.

В беседе с "Медузой" Мангушев заявил, что идея этого флешмоба пришла ему вместе с его "соратниками". В качестве подтверждения своих слов Мангушев показал "Медузе" скриншоты переписки в телеграме, участники которой предлагают поставить на аватары своих каналов логотип с буквой Z — "именно белой краской, нанесенной типа кистью, немного небрежно, но у всех одинаковую".

Такое изображение действительно начало появляться в группе телеграм-каналов, связанных общей тематикой поддержки "народных республик" на востоке Украины, в районе 20-21 февраля; то есть накануне вторжения. Именно там, предполагает Мангушев, их увидел "кто-то из людей, причастных к госпропаганде, и сказал: о, крутая тема, берем в работу".