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Зеленський змінив командувача ООС, тепер він займеться обороною Київщини

Мазуренко Альона Вівторок, 15 березня 2022, 16:45
Олександр Павлюк

Щоб посилити оборону столиці президент Володимир Зеленський призначив главою Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка - командувача Операції об'єднаних Сил. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Окупанти продовжують вважати захоплення нашої столиці своєю ключовою метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд.

Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка - героя України, генерала-лейтинанта командувача Операції об'єднаних сил. 

Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. 

Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов". 

 
Едуард Москальов
фото: Армія Inform

Деталі: Крім того, президент звернувся до українців. За його словами, за 20 днів війни стало очевидно, що НАТО не закриє небо над Україною. 

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За словами Зеленського, прикро, що Альянс досі займається політичними інтригами, доки помирають цивільні українці. Росіяни продовжують обстріли житлових будинків. 

15 березня російські загарбники обстріляли кілька багатоповерхівок Києва. Наразі відомо про 5-х загиблих. 

Теми: ЗеленськийОб'єднані сили на ДонбасівійнаКиївська область
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