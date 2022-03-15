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Зеленський змінив командувача ООС, тепер він займеться обороною Київщини

Альона Мазуренко Вівторок, 15 березня 2022, 15:45
Зеленський змінив командувача ООС, тепер він займеться обороною Київщини
Олександр Павлюк

Щоб посилити оборону столиці президент Володимир Зеленський призначив главою Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка - командувача Операції об'єднаних Сил. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Окупанти продовжують вважати захоплення нашої столиці своєю ключовою метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд.

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Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка - героя України, генерала-лейтинанта командувача Операції об'єднаних сил. 

Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. 

Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов". 

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Едуард Москальов
фото: Армія Inform

Деталі: Крім того, президент звернувся до українців. За його словами, за 20 днів війни стало очевидно, що НАТО не закриє небо над Україною. 

За словами Зеленського, прикро, що Альянс досі займається політичними інтригами, доки помирають цивільні українці. Росіяни продовжують обстріли житлових будинків. 

15 березня російські загарбники обстріляли кілька багатоповерхівок Києва. Наразі відомо про 5-х загиблих. 

Теми: ЗеленськийОб'єднані сили на ДонбасівійнаКиївська область
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