Зеленский сменил командующего ООС, теперь он займется обороной Киевщины
Чтобы усилить оборону столицы, президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной военной администрации Александра Павлюка - командующего Операцией объединенных Сил.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Оккупанты продолжают считать захват нашей столицы своей ключевой целью. Они надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной. Это абсурд.
Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка - героя Украины, генерала-лейтинанта командующего Операцией объединенных сил.
Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.
Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев".
Детали: Кроме того, президент обратился к украинцам. По его словам, за 20 дней войны стало очевидно, что НАТО не закроет небо над Украиной.
По словам Зеленского, досадно, что Альянс по-прежнему занимается политическими интригами, пока умирают гражданские украинцы. Россияне продолжают обстрелы жилых домов.
15 марта российские захватчики обстреляли несколько многоэтажек Киева. Сейчас известно о 5 погибших.