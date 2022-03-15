Зеленский сменил командующего ООС, теперь он займется обороной Киевщины

Чтобы усилить оборону столицы, президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной военной администрации Александра Павлюка - командующего Операцией объединенных Сил.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Оккупанты продолжают считать захват нашей столицы своей ключевой целью. Они надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной. Это абсурд.

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Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка - героя Украины, генерала-лейтинанта командующего Операцией объединенных сил.

Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев".

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Эдуард Москалев фото: Армія Inform

Детали: Кроме того, президент обратился к украинцам. По его словам, за 20 дней войны стало очевидно, что НАТО не закроет небо над Украиной.

По словам Зеленского, досадно, что Альянс по-прежнему занимается политическими интригами, пока умирают гражданские украинцы. Россияне продолжают обстрелы жилых домов.

15 марта российские захватчики обстреляли несколько многоэтажек Киева. Сейчас известно о 5 погибших.