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Росія ввела санкції проти Байдена і низки топ-посадовців США

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 16:53
Джо Байден, фото Getty Images

РФ ввела санкції проти президента США Джо Байдена та низки американських посадовців. 

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Росії, пише "Європейська правда".

Ці заходи стали відповіддю РФ на санкції Заходу, запроваджені через війну Росії проти України. 

Загалом у санкційному списку 13 американців, cеред яких чинні та колишні посадовці.

Окрім Джо Байдена, у списку: держсекретар Ентоні Блікен, глава Пентагону Ллойд Остін, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джен Псакі, син президента Хантер Байден, колишня перша леді Гілларі Клінтон.

У заяві МЗС РФ сказано, що російські санкції стали "неминучим наслідком вкрай русофобського курсу" адміністрації США.

МЗС Росії додало, що найближчим часом розширить список.

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США ввели вже декілька санкційних пакетів проти РФ, у санкційному списку і президент Владімір Путін. Наступний санкційний пакет Сполучених Штатів проти РФ може включати повне ембарго на торгівлю та перекриття морських шляхів.

Теми: РосіясанкціїБайден
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