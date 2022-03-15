Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія ввела санкції проти Байдена і низки топ-посадовців США

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 15:53
Росія ввела санкції проти Байдена і низки топ-посадовців США
Джо Байден, фото Getty Images

РФ ввела санкції проти президента США Джо Байдена та низки американських посадовців. 

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Росії, пише "Європейська правда".

Ці заходи стали відповіддю РФ на санкції Заходу, запроваджені через війну Росії проти України. 

Реклама:

Загалом у санкційному списку 13 американців, cеред яких чинні та колишні посадовці.

Окрім Джо Байдена, у списку: держсекретар Ентоні Блікен, глава Пентагону Ллойд Остін, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джен Псакі, син президента Хантер Байден, колишня перша леді Гілларі Клінтон.

У заяві МЗС РФ сказано, що російські санкції стали "неминучим наслідком вкрай русофобського курсу" адміністрації США.

ВІДЕО ДНЯ

МЗС Росії додало, що найближчим часом розширить список.

США ввели вже декілька санкційних пакетів проти РФ, у санкційному списку і президент Владімір Путін. Наступний санкційний пакет Сполучених Штатів проти РФ може включати повне ембарго на торгівлю та перекриття морських шляхів.

Теми: РосіясанкціїБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові – росЗМ
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: