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Россия ввела санкции против Байдена и ряда топ-чиновников США

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 16:53
Джо Байден, фото Getty Images

РФ ввела санкции против президента США Джо Байдена и ряда американских чиновников.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел России, пишет "Европейская правда".

Эти меры стали ответом РФ на санкции Запада, введенные из-за войны России против Украины.

В санкционном списке - 13 американцев, среди которых действующие и бывшие чиновники.

Помимо Джо Байдена, в списке: госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сын президента Хантер Байден, а также Хиллари Клинтон.

В заявлении МИД РФ говорится, что российские санкции стали "неизбежным следствием крайне русофобского курса" администрации США.

МИД России добавил, что в ближайшее время расширит список.

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США уже ввели несколько санкционных пакетов против РФ, в санкционном списке и президент Владимир Путин. Следующий санкционный пакет Соединенных Штатов против РФ может включать в себя полное эмбарго на торговлю и перекрытие морских путей.

Темы: РосcиясанкцииБайден
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