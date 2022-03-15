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Киян закликають до пильності: не давайте паспортні та контактні дані підозрілим особам

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 19:05

Киян закликають бути пильними та не передавати паспортні та контактні дані підозрілим особам чи організаціям, які нібито пропонують благодійну допомогу

Джерело: офіційний канал КМДА у Telegram

Деталі: За даними столичної влади, у Києві фіксуються випадки, коли під виглядом надання благодійної допомоги невстановлені особи збирають паспортні та контактні дані осіб соціально незахищених категорій.

У випадках, коли підозрілі особи намагаються отримати ваші особисті та контактні дані, запитуйте статутну документацію благодійних організацій, які вони нібито представляють, а також повідомляйте про такі факти поліцію.

Дослівно: "Наголошуємо, що органи соціального захисту населення не збирають особисті дані осіб, які належать до соціально незахищених верств населення.

В той же час, лише органи соцзахисту можуть уточнювати дані тих осіб, які вже під час війни опинилися у складних життєвих обставинах. Це робиться винятково, аби визначити відповідну категорію для надання допомоги.

Волонтерські та благодійні організації, які співпрацюють з міською владою, не займаються збором даних – усю необхідну для їхньої роботи інформацію вони отримують від органів соціального захисту".

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Теми: Київ
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