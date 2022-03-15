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Киевлян призывают к бдительности: не давайте паспортные данные подозрительным лицам

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 16:05

Киевлян призывают быть бдительными и не передавать паспортные и контактные данные подозрительным лицам или организациям, якобы предлагающим благотворительную помощь

Источник: официальный канал КГГА в Telegram

Детали: По данным столичных властей, в Киеве фиксируются случаи, когда под видом оказания благотворительной помощи неустановленные лица собирают паспортные и контактные данные лиц социально незащищенных категорий.

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В случаях, когда подозреваемые пытаются получить ваши личные и контактные данные, спрашивайте уставную документацию благотворительных организаций, которые они якобы представляют, а также сообщайте о таких фактах полиции.

Дословно: "Отмечаем, что органы социальной защиты населения не собирают личные данные лиц, относящихся к социально незащищенным слоям населения.

В то же время только органы соцзащиты могут уточнять данные тех лиц, которые уже во время войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Это делается исключительно для определения соответствующей категории для оказания помощи.

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Волонтерские и благотворительные организации, которые сотрудничают с городскими властями, не занимаются сбором данных – всю необходимую для их работы информацию они получают от органов социальной защиты".

Темы: Киев
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