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В Іспанії затримали чергову яхту російського олігарха, яку намагалися затопити

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 17:31

Іспанська влада у вівторок затримала яхту "Lady Anastasia", що належить російському олігарху Олександру Міхєєву, який перебуває під санкціями Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерело в поліції.

Яхта не може залишити пристань на Майорці, де вона зараз пришвартована, заявило джерело в поліції та Міністерстві транспорту.

48-метрова яхта ходить під прапором Сент-Вінсента та Гренадін, йдеться у заяві Міністерства транспорту, але не уточнюється, кому вона належить.

Іспанська влада виконує рішення ЄС про блокування активів, що належать багатому росіянину, який має зв'язок із президентом Владіміром Путіним, у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Міхєєв, який очолює російську групу з експорту зброї "Рособоронекспорт", перебуває у списку санкцій.

Затримання Lady Anastasia відбулося через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що поліція тимчасово заарештувала яхту вартістю $140 мільйонів у Барселоні. Згідно з двома джерелами, це судно належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює держконгломерат "Ростех".

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Сайт моніторингу Marine Traffic показує, що яхти, пов'язані з двома іншими олігархами, які ще не потрапили під санкції, також пришвартовані у Барселоні.

У кінці лютого яхту Міхеєва намагалися затопити. Український моряк, який входив до складу екіпажу, дізнавшись про напад Росії на Україну, відкрив шлюзи на яхті та пустив її під воду. Яхта затонула лише частково, хоча повідомлялось, що судну було завдано значної шкоди. Іспанський суддя звільнив українця з-під варти, не пред'явивши звинувачень.

Нагадаємо, днями в Італії заарештували яхту російського олігарха Андрея Мельниченка вартістю 530 млн євро. Також з'ясовують власника яхти вартістю 700 млн євро, яка, можливо, використовується самим президентом РФ.

Теми: ІспаніяРосіяолігархи
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