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В Испании задержали очередную яхту российского олигарха, которую пытались затопить

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 19:31

Испанские власти во вторник задержали яхту Lady Anastasia, принадлежащую находящемуся под санкциями Евросоюза российскому олигарху Александру Михееву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Яхта не может покинуть пристань на Майорке, где она пришвартована, заявил источник в полиции и Министерстве транспорта.

48-метровая яхта ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, говорится в заявлении Министерства транспорта, но не уточняется, кому она принадлежит.

Испанские власти выполняют решение ЕС о блокировании активов, принадлежащих богатому россиянину, который имеет связь с президентом Владимиром Путиным, в ответ на вторжение России в Украину.

Возглавляющий российскую группу по экспорту оружия "Рособоронэкспорт" Михеев находится в списке санкций.

Задержание Lady Anastasia произошло спустя несколько часов после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что полиция временно арестовала яхту стоимостью $140 миллионов в Барселоне. Согласно двум источникам, это судно принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, возглавляющему госконгломерат "Ростех".

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Сайт мониторинга Marine Traffic показывает, что яхты, связанные с двумя другими олигархами, еще не попавшими под санкции, также пришвартованы в Барселоне.

В конце февраля яхту Михеева пытались затопить. Украинский моряк, входивший в состав экипажа, узнав о нападении России на Украину, открыл шлюзы на яхте и пустил ее под воду. Яхта затонула частично, хотя сообщалось, что судну был причинен значительный ущерб. Испанский судья освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений.

Напомним, на днях в Италии арестовали яхту российского олигарха Андрея Мельниченко стоимостью 530 млн евро. Также выясняют владельца яхты стоимостью 700 млн евро, которая, возможно, используется самим президентом РФ.

Темы: ИспанияРосcияолигархи
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