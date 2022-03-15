В Испании задержали очередную яхту российского олигарха, которую пытались затопить
Испанские власти во вторник задержали яхту Lady Anastasia, принадлежащую находящемуся под санкциями Евросоюза российскому олигарху Александру Михееву.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в полиции.
Яхта не может покинуть пристань на Майорке, где она пришвартована, заявил источник в полиции и Министерстве транспорта.
48-метровая яхта ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, говорится в заявлении Министерства транспорта, но не уточняется, кому она принадлежит.
Испанские власти выполняют решение ЕС о блокировании активов, принадлежащих богатому россиянину, который имеет связь с президентом Владимиром Путиным, в ответ на вторжение России в Украину.
Возглавляющий российскую группу по экспорту оружия "Рособоронэкспорт" Михеев находится в списке санкций.
Задержание Lady Anastasia произошло спустя несколько часов после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что полиция временно арестовала яхту стоимостью $140 миллионов в Барселоне. Согласно двум источникам, это судно принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, возглавляющему госконгломерат "Ростех".
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Сайт мониторинга Marine Traffic показывает, что яхты, связанные с двумя другими олигархами, еще не попавшими под санкции, также пришвартованы в Барселоне.
В конце февраля яхту Михеева пытались затопить. Украинский моряк, входивший в состав экипажа, узнав о нападении России на Украину, открыл шлюзы на яхте и пустил ее под воду. Яхта затонула частично, хотя сообщалось, что судну был причинен значительный ущерб. Испанский судья освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений.
Напомним, на днях в Италии арестовали яхту российского олигарха Андрея Мельниченко стоимостью 530 млн евро. Также выясняют владельца яхты стоимостью 700 млн евро, которая, возможно, используется самим президентом РФ.