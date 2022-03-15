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Росія не дочекалась, поки її виженуть з Ради Європи, і виходить сама

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 17:12

Віцеспікер російської Держдуми Пьотр Толстой заявив, що генеральному секретарю Ради Європи було вручено лист глави МЗС Сергєя Лаврова про вихід Росії з організації.

Про це Толстой написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Толстой заявив, що Росія виходить із Ради Європи "з власної волі, це виважене та обдумане рішення". Варто зазначити, що у вівторок ввечері Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розглядатиме резолюцію, у разі затвердження якої буде розпочато процедуру повного виключення Росії із Ради Європи через війну, яку РФ розв'язала проти України.

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Толстой заявив, що рішення про вихід було прийнято "в розпал чергової антиросійської дискусії в ПАРЄ, результатом якої може стати чергова брехлива русофобська резолюція, яка ґрунтується на домислах, що не мають жодного стосунку до реальності".

Толстой додав, що Росія не планує сплачувати щорічний внесок до Ради Європи.

При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію про права людини, заявив голова міжнародного комітету Держдуми Слуцький.

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У понеділок прем’єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні ПАРЄ заявив, що Україна вимагає негайно виключити Росію з Ради Європи через війну, яку РФ розв’язала на території нашої держави.

Через війну РФ проти України Рада Європи зупинила членство РФ у двох органах - у Комітеті міністрів Ради Європи та у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Теми: РосіяЄвропа
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