Росія не дочекалась, поки її виженуть з Ради Європи, і виходить сама

Віцеспікер російської Держдуми Пьотр Толстой заявив, що генеральному секретарю Ради Європи було вручено лист глави МЗС Сергєя Лаврова про вихід Росії з організації.

Про це Толстой написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Толстой заявив, що Росія виходить із Ради Європи "з власної волі, це виважене та обдумане рішення". Варто зазначити, що у вівторок ввечері Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розглядатиме резолюцію, у разі затвердження якої буде розпочато процедуру повного виключення Росії із Ради Європи через війну, яку РФ розв'язала проти України.

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Толстой заявив, що рішення про вихід було прийнято "в розпал чергової антиросійської дискусії в ПАРЄ, результатом якої може стати чергова брехлива русофобська резолюція, яка ґрунтується на домислах, що не мають жодного стосунку до реальності".

Толстой додав, що Росія не планує сплачувати щорічний внесок до Ради Європи.

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