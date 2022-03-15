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Россия не дождалась, пока ее выгонят из Совета Европы, и выходит сама

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 17:12

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой заявил, что генеральному секретарю Совета Европы было вручено письмо главы МИД Сергея Лаврова о выходе России из организации.

Об этом Толстой написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы "по своей воле, это взвешенное и обдуманное решение". Следует отметить, что во вторник вечером Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) будет рассматривать резолюцию, в случае утверждения которой будет начата процедура полного исключения России из Совета Европы из-за войны, которую РФ развязала против Украины.

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Толстой заявил, что решение о выходе было принято "в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, результатом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основывающаяся на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности".

Толстой добавил, что Россия не планирует платить ежегодный взнос в Совет Европы.

При выходе из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека, заявил глава международного комитета Госдумы Слуцкий.

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По Уставу Совета Европы юридическое прекращение членства состоится только в конце текущего финансового года, то есть 31 декабря.

Смотрите объяснение ЕП о том, что изменяет изгнание России из Совета Европы: Россия идет из Совета Европы. А как же суд в Страсбурге, ЕСПЧ?

В понедельник премьер-министр Денис Шмигаль на внеочередном заседании ПАСЕ заявил, что Украина требует немедленно исключить Россию из Совета Европы из-за войны, которую РФ развязала на территории нашего государства.

Из-за войны РФ против Украины Совет Европы уже приостановил членство РФ в двух органах - в Комитете министров Совета Европы и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Темы: РосcияЕвропа
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