Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия не дождалась, пока ее выгонят из Совета Европы, и выходит сама

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 18:12

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой заявил, что генеральному секретарю Совета Европы было вручено письмо главы МИД Сергея Лаврова о выходе России из организации.

Об этом Толстой написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы "по своей воле, это взвешенное и обдуманное решение". Следует отметить, что во вторник вечером Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) будет рассматривать резолюцию, в случае утверждения которой будет начата процедура полного исключения России из Совета Европы из-за войны, которую РФ развязала против Украины.

Толстой заявил, что решение о выходе было принято "в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, результатом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основывающаяся на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности".

Толстой добавил, что Россия не планирует платить ежегодный взнос в Совет Европы.

При выходе из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека, заявил глава международного комитета Госдумы Слуцкий.

По Уставу Совета Европы юридическое прекращение членства состоится только в конце текущего финансового года, то есть 31 декабря.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Смотрите объяснение ЕП о том, что изменяет изгнание России из Совета Европы: Россия идет из Совета Европы. А как же суд в Страсбурге, ЕСПЧ?

В понедельник премьер-министр Денис Шмигаль на внеочередном заседании ПАСЕ заявил, что Украина требует немедленно исключить Россию из Совета Европы из-за войны, которую РФ развязала на территории нашего государства.

Из-за войны РФ против Украины Совет Европы уже приостановил членство РФ в двух органах - в Комитете министров Совета Европы и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Темы: РосcияЕвропа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор

В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, есть погибший

Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ

"ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники

Все новости...
Росcия
МВД: С начала полномасштабной войны россияне уничтожили 3,5 тыс. объектов инфраструктуры Украины
Переговоры продолжатся в среду, есть пространство для компромисса – Подоляк
Кремль поручил регионам устраивать акции в поддержку Z-армии РФ и Путина – РосСМИ
Последние новости
02:33
Россияне убили в Донецкой области еще трех гражданских лиц
02:17
Три банка Беларуси отключили от системы SWIFT
01:50
В Мариуполе ответили на предложение россиян сдать город — "Х*й вам"
01:47
Польша намерена конфисковать российское имущество на своей территории – премьер
01:41
Словенские дипломаты планируют вернуться в Киев
01:40
Приютившим переселенцев украинцам компенсируют коммунальные расходы
01:30
Финляндия может принять еще больше беженцев из Украины — премьер
01:21
Большое количество российских самолетов пролетело через Сумщину вглубь Украины – глава ОВА
01:07
Понимают, что пушечное мясо и сдаются в плен целыми подразделениями – МВД о солдатах РФ
00:48
Зеленский: Иерусалим — правильное место для переговоров с Россией
Все новости...