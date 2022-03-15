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У Міноборони роз’яснили, чи можуть мобілізованих направити одразу на передову

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 18:19
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

У період воєнного стану комплектування військових частин проходить в першу чергу за рахунок резервістів.

Джерело: Міноборони

Деталі: Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на брифінгу у вівторок відповів на питання, пов’язані з проведенням загальної мобілізації.

Дослівно: "У першу чергу комплектування військових частин проходить за рахунок резервістів першої черги, а також резервістів, які уклали контракт про проходження військової служби у військовому резерві. Такі категорії громадян були направлені безпосередньо до військових частин і не потребували додаткової військової підготовки.

Решта категорій громадян також залучається до мобілізації. Громадяни, які раніше проходили військову службу і мають досвід на певних посадах, також можуть бути направлені безпосередньо до військових частин.

А громадяни, які раніше не проходили військову службу, але підлягають мобілізації, в обов’язковому порядку направляються до навчальних центрів ЗСУ, де пройдуть відповідну підготовку, і лише після того їх направляють до виконання завдань з оборони в бойові військові частини".

Більше деталей: У Міноборони наголосили, що внутрішньо переміщеним особам потрібно стати на військовий облік.

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"У зв’язку із активними бойовими діями сотні тисяч громадян були вимушені покинути свої домівки. Такі військовозобов’язані громадяни, які підлягали мобілізації, кожен на своїй території в обов’язковому порядку мають стати на військовий облік за місцем фактичного перебування", - йдеться в повідомленні.

Горбач також повідомив, що на період мобілізації призов на строкову військову службу не проводиться.

"Загалом проходження строкової служби на період воєнного часу нічим не відрізняється від мирного часу. Але зазначу, що військовослужбовці строкової служби, як правило, проходять військову службу в частинах забезпечення та тилових частинах", - сказав він.

Теми: Міноборонимобілізаціявійна
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