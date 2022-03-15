В Минобороны разъяснили, могут ли мобилизованных направить сразу на передовую

В период военного положения комплектование воинских частей происходит в первую очередь за счет резервистов.

Источник: Минобороны

Детали: Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на брифинге во вторник ответил на вопросы, связанные с проведением общей мобилизации.

Дословно: "В первую очередь комплектование воинских частей происходит за счет резервистов первой очереди, а также резервистов, заключивших контракт о прохождении военной службы в военном резерве. Такие категории граждан были направлены непосредственно в воинские части и не нуждались в дополнительной военной подготовке.

Остальные категории граждан также привлекаются к мобилизации. Граждане, ранее проходившие военную службу и имеющие опыт на определенных должностях, также могут быть направлены непосредственно в воинские части.

А граждане, ранее не проходившие военную службу, но подлежащие мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ, где пройдут соответствующую подготовку, и только после этого их направляют для выполнения задач по обороне в боевые воинские части".

Больше деталей: В Минобороны подчеркнули, что внутренне перемещенным лицам следует встать на военный учет.

"В связи с активными боевыми действиями сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома. Такие военнообязанные граждане, подлежащие мобилизации, каждый на своей территории в обязательном порядке должен стать на воинский учет по месту фактического пребывания", - говорится в сообщении.

Горбач также сообщил, что на период мобилизации призыв на срочную военную службу не производится.

"В общем, прохождение срочной службы на период военного времени ничем не отличается от мирного времени. Но отмечу, что военнослужащие срочной службы обычно проходят военную службу в частях обеспечения и тыловых частях", - сказал он.