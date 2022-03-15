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Росіяни обстріляли Малинську громаду: одна людина загинула, двоє поранені

Вівторок, 15 березня 2022, 17:30

Внаслідок авіаобстрілу міста Малина та села Юр’ївка, який стався вдень 15 березня, одна людина загинула та двоє травмовані.

Джерело: поліція Житомирської області на Facebook.

Деталі: ракети влучили у виробничі приміщення двох підприємств у Малині, внаслідок чого зруйновані та пошкоджені цехи.

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Також у Юр’ївці внаслідок авіаудару зруйновано 2 сільських будинки та до десятка приватних обійсть пошкоджено. Загибла жінка 1944 року народження, травмовано також її ровесницю та чоловіка 1959 року народження. Тривають рятувально-пошукові роботи.

Теми: РосіяЖитомирщинавійна
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