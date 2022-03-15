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Россияне обстреляли Малинскую общину: один человек погиб, двое ранены

Вторник, 15 марта 2022, 18:30

В результате авиаобстрела города Малина и села Юрьевка, произошедшего днем ​​15 марта, один человек погиб и двое ранены.

Источник: полиция Житомирской области в Facebook.

Детали: ракеты попали в производственные помещения двух предприятий в Малине, в результате чего разрушены и повреждены цеха.

Также в Юрьевке в результате авиаудара разрушены 2 сельских дома и до десятка частных усадеб повреждены. Погибла женщина 1944 года рождения, травмирована также ее ровесница и мужчина 1959 года рождения. Продолжаются спасательно-поисковые работы.

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Темы: РосcияЖитомирская областьвойна
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