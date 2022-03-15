Глава Євроради розповів про розмову з Путіним
Глава Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.
Про це Мішель написав у своєму офіційному Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".
Мішель сказав, що підкреслив президенту Росії "нагальну необхідність припинення братовбивчої війни проти України".
Він закликав до негайного припинення вогню та виведення російських військ та обговорив з Путіним поточні переговори між Україною та Росією.
"Захист життя цивільних є абсолютним пріоритетом. Безладний обстріл мирних жителів України з боку російських сил має бути припинений. Росія має терміново забезпечити гуманітарний доступ та безпечний прохід", - зазначив Мішель.
Він сказав, що ЄС є єдиним у засудженні російської агресії, відповіді потужними санкціями та наданні подальшої підтримки Україні.
У Кремлі заявили, що Владімір Путін поскаржився Мішелю на те, що "Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв'язок" на переговорах українських та російських предстваників.
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Нагадаємо, 15 березня Євросоюз узгодив деталі четвертого пакета санкцій проти РФ за її війну проти України, відповідні законодавчі акти невдовзі будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.