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Глава Євроради розповів про розмову з Путіним

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 20:35

Глава Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це Мішель написав у своєму офіційному Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".

Мішель сказав, що підкреслив президенту Росії "нагальну необхідність припинення братовбивчої війни проти України".

Він закликав до негайного припинення вогню та виведення російських військ та обговорив з Путіним поточні переговори між Україною та Росією.

"Захист життя цивільних є абсолютним пріоритетом. Безладний обстріл мирних жителів України з боку російських сил має бути припинений. Росія має терміново забезпечити гуманітарний доступ та безпечний прохід", - зазначив Мішель.

Він сказав, що ЄС є єдиним у засудженні російської агресії, відповіді потужними санкціями та наданні подальшої підтримки Україні.

У Кремлі заявили, що Владімір Путін поскаржився Мішелю на те, що "Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв'язок" на переговорах українських та російських предстваників.

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Нагадаємо, 15 березня Євросоюз узгодив деталі четвертого пакета санкцій проти РФ за її війну проти України, відповідні законодавчі акти невдовзі будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Теми: ПутінЄвропа
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