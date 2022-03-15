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Глава Евросовета рассказал о разговоре с Путиным

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 18:35

Глава Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Мишель написал в своем официальном Twitter-аккаунте, сообщает "Европейская правда".

Мишель сказал, что подчеркнул президенту России "настоятельную необходимость прекращения братоубийственной войны против Украины".

Он призвал к немедленному прекращению огня и выводу российских войск и обсудил с Путиным текущие переговоры между Украиной и Россией.

"Защита жизни гражданских является абсолютным приоритетом. Беспорядочный обстрел мирных жителей Украины со стороны российских сил должен быть прекращен. Россия должна срочно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный проход", - отметил Мишель.

Он сказал, что ЕС является единственным в осуждении российской агрессии, ответе мощными санкциями и предоставлении дальнейшей поддержки Украине.

В Кремле заявили, что Владимир Путин пожаловался Мишелю на то, что "Киев не демонстрирует серьезное настроение на поиск взаимоприемлемых решений" на переговорах украинских и российских представительств.

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Напомним,1 5 марта Евросоюз согласовал детали четвертого пакета санкций против РФ за ее войну против Украины, соответствующие законодательные акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Темы: ПутинЕвропа
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