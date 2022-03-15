Росія запровадила санкції проти Трюдо і 312 "пробандерівських елементів" Канади

Росія заборонила в'їзд до країни прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, міністру закордонних справ Мелані Жолі та міністру оборони Аніті Ананд.

Про це йдеться у заяві російського відомства, пише "Європейська правда".

У списку загалом 313 осіб, в тому числі більшість депутатів парламенту Канади.

Реклама:

"Серед тих, хто потрапив під заборону, також більшість депутатів Палати громад канадського парламенту та агресивні пробандерівські елементи. Цей крок носить вимушений характер і вжитий в порядку реакції на ворожі дії нинішнього канадського режиму, що виходять за рамки пристойностей, який так довго випробовував наше терпіння" - йдеться у заяві МЗС РФ.

Раніше Канада запровадила нові санкції у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи обмеження щодо 15 російських чиновників, які дозволили та підтримали вибір президента Владіміра Путіна щодо вторгнення.

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Канада ввела санкції проти майже 500 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Росія у вівторок також ввела санкції проти президента США Джо Байдена та низки американських посадовців.

Ці заходи стали відповіддю РФ на санкції Заходу, запроваджені через війну Росії проти України.

Загалом у санкційному списку 13 американців, серед яких чинні та колишні посадовці.