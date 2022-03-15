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Россия ввела санкции против Трюдо и 312 "пробандеровских элементов" Канады

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 18:04

Россия запретила въезд в страну премьер-министру Канады Джастину Трюдо, министру иностранных дел Мелани Жоли и министру обороны Аните Ананд.

Об этом говорится в заявлении российского ведомства, пишет "Европейская правда".

В списке всего 313 человек, в том числе большинство депутатов парламента Канады.

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"Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента и агрессивные пробандеровские элементы. Этот шаг носит вынужденный характер и принят в порядке реакции на враждебные действия нынешнего канадского режима, выходящие за рамки приличий, который столь долго испытывал наше терпение", - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее Канада ввела новые санкции в ответ на вторжение России в Украину, включая ограничения в отношении 15 российских чиновников, поддержавших выбор президента Владимира Путина по вторжению.

Россия во вторник также ввела санкции против президента США Джо Байдена и ряда американских чиновников.

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Эти меры стали ответом РФ на санкции Запада, введенные из-за войны России против Украины. В санкционном списке 13 американцев, среди которых действующие и бывшие чиновники.

США уже ввели несколько санкционных пакетов против РФ, в санкционном списке и президент Владимир Путин. Следующий санкционный пакет Соединенных Штатов против РФ может включать в себя полное эмбарго на торговлю и перекрытие морских путей.

Темы: РосcиясанкцииКанада
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