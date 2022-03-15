Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Луганщині ЗСУ знищили 5 "Градів", 3 танки, БМП та 15 російських військових

Вівторок, 15 березня 2022, 18:25

На Луганщині у вівторок захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 російських військовослужбовців. Дані уточнюються.

Джерело: Міноборони на Facebook.

Деталі: Збройні Сили виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.

Реклама:

Відбуваються бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїни полку "Азов" розбили один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил РФ.

Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Дослівно: "Зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силиЛуганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Збройні сили
Новація для школярів та партія "медеваків": звернення Зеленського
Під Бахмутом бійці одним дроном знищили ворожу техніку на понад $5 млн
У Міноборони закликали ЗМІ не поширювати дискредитаційні тексти про закупівлю гаубиць
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: