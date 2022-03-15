На Луганщині ЗСУ знищили 5 "Градів", 3 танки, БМП та 15 російських військових

На Луганщині у вівторок захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 російських військовослужбовців. Дані уточнюються.

Джерело: Міноборони на Facebook.

Деталі: Збройні Сили виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.

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Відбуваються бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїни полку "Азов" розбили один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил РФ.

Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Дослівно: "Зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства".