В Луганской области ВСУ уничтожили 5 "Градов", 3 танка, БМП и 15 российских военных

В Луганской области во вторник защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, ​​одну БМП-3 и более 15 российских военнослужащих. Данные уточняются.

Источник: Минобороны на Facebook.

Детали: Вооруженные Силы выполняют поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление.

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Происходят бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воины полка "Азов" разбили одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил РФ.

Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Дословно: "Вызывающе игнорируя нормы Международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты удержания гражданских лиц в заложниках, ограбления местного населения и мародерства".