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ЄС запровадив санкції проти Абрамовича, Ернста і ще 13 росіян

Вівторок, 15 березня 2022, 18:33

Рада ЄС прийняла сьогодні рішення ввести санкції щодо ще 15 фізичних і 9 юридичних осіб у зв'язку з військовою агресією Росії проти України.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради, повідомляє "Європейська правда".

"Ми додаємо в наш список санкцій ще більше олігархів та еліти, пов'язаної з режимом, членів їхніх сімей та відомих бізнесменів, які залучені до секторів економіки, які забезпечують режим істотним джерелом доходу. Ці санкції також націлені на тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, що супроводжують війну президента Путіна проти українського народу", - заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

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До списку увійшли олігархи Роман Абрамович та Герман Хан, а також інші провідні бізнесмени, що працюють у ключових секторах економіки, таких як чорна металургія, енергетика, банківська справа, засоби масової інформації, товари та послуги військового та подвійного призначення.

До списку також входять лобісти та пропагандисти, такі як генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст, які просувають кремлівський наратив щодо ситуації в Україні.

Під санкції потрапили компанії авіаційної, військової промисловості, суднобудування та машинобудування.

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Це рішення є частиною четвертого пакету обмежувальних заходів, запроваджених ЄС проти Росії у зв’язку з її військовою агресією проти України.

Загалом обмежувальні заходи ЄС тепер застосовуються загалом до 877 фізичних та 62 юридичних осіб.

Теми: санкціїРосіяЄС
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