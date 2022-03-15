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ЕС ввел санкции против Абрамовича, Эрнста и еще 13 россиян

Вторник, 15 марта 2022, 18:33

Совет ЕС принял сегодня решение ввести санкции в отношении еще 15 физических и 9 юридических лиц в связи с продолжающейся военной агрессией России против Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета, сообщает "Европейская правда".

"Мы добавляем в наш санкционный список еще больше олигархов и элиты, связанной с режимом, членов их семей и известных бизнесменов, которые вовлечены в секторы экономики, обеспечивающие режим существенным источником дохода. Эти санкции также нацелены на тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, которые сопровождают войну президента Путина против украинского народа", - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

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В список вошли олигархи Роман Абрамович и Герман Хан, а также другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как черная металлургия, энергетика, банковское дело, средства массовой информации, товары и услуги военного и двойного назначения.

В список также входят лоббисты и пропагандисты, такие как генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, которые продвигают кремлевский нарратив о ситуации на Украине.

Под санкции попали компании авиационной, военной промышленности, судостроения и машиностроения.

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Это решение является частью четвертого пакета ограничительных мер, введенных ЕС против России в связи с ее военной агрессией против Украины.

В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь применяются в общей сложности к 877 физическим и 62 юридическим лицам.

Темы: санкцииРосcияЕС
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