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МВС: Кількість блокпостів на дорогах скоротили

Вівторок, 15 березня 2022, 19:02

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Дослівно: "Наразі нам вже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тисячі, забравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише затруднюють пересування, і забирають лише час. 

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Щодо тих, умовно "авторизованих" блокпостів, перелік їх буде занесений у спеціальний наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була вже видана на минулому тижні. Сьогодні або завтра має бути розширений перелік по всій країні інших блокпостів".

За словами Монастирського, експерти вважають, що до 800 блокпостів - оптимальна кількість, яка має бути на основних шляхах та містах.

Дослівно Монастирський: "Але вони мають бути обладнані відповідно до усіх правил формування блокпоста. Там має бути організована чітка робота, яку будуть забезпечувати представники Нацполіції - спільно з ТРО, з НГУ, але саме поліцейські будуть головними і формуватимуть роботу на цих блокпостах".

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Теми: МВСдороги
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