МВД: Количество блокпостов на дорогах сократили

Количество блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысячи

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский.

Дословно: "Сейчас нам удалось сократить количество блокпостов до 1,5 тысячи, забрав очень много ненужных блокпостов, которые только затрудняют передвижение, и отнимают только время.

Что касается тех, условно "авторизованных" блокпостов, перечень их будет занесен в специальный приказ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была уже издана на прошлой неделе. Сегодня или завтра должен быть расширен список по всей стране других блокпостов".

По словам Монастырского, эксперты считают, что до 800 блокпостов – оптимальное количество, которое должно быть на основных путях и городах.

Дословно Монастырский: "Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Нацполиции – совместно с ТРО, с НГУ, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах".