Зеленський – канадцям і діаспорі: Ми хочемо жити

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламентарів, уряду та української діаспори Канади і закликав допомогти Україні в боротьбі проти російських загарбників.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Я хочу окремо звернутися до нашої української діаспори, до всіх українців Канади.

Саме в цей історичний момент ми потребуємо вашої дієвої допомоги. А ви повинні своїми кроками довести, що ви є частиною історії України, живої історії України.

Запамʼятайте це – живої. Бо ми хочемо жити. І прагнемо миру.

Я вдячний вам за підтримку. Кожному з присутніх у цій залі парламенту. Кожному громадянину Канади. Вдячний від імені всього українського народу.

Впевнений, ми разом – і тільки разом – переможемо всіх ворогів".