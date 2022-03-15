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Зеленський – канадцям і діаспорі: Ми хочемо жити

Мазуренко Альона Вівторок, 15 березня 2022, 20:09
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, СКРИНШОТ

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламентарів, уряду та української діаспори Канади і закликав допомогти Україні в боротьбі проти російських загарбників. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Я хочу окремо звернутися до нашої української діаспори, до всіх українців Канади.

Саме в цей історичний момент ми потребуємо вашої дієвої допомоги. А ви повинні своїми кроками довести, що ви є частиною історії України, живої історії України.

Запамʼятайте це – живої. Бо ми хочемо жити. І прагнемо миру.

Я вдячний вам за підтримку. Кожному з присутніх у цій залі парламенту. Кожному громадянину Канади. Вдячний від імені всього українського народу.

Впевнений, ми разом – і тільки разом – переможемо всіх ворогів".

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Теми: ЗеленськийКанадаРосія
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