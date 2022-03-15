Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский – канадцам и диаспоре: Мы хотим жить

Мазуренко Алена Вторник, 15 марта 2022, 20:09
ЗЕЛЕНСКИЙ, СКРИНШОТ

Президент Владимир Зеленский обратился к парламентариям, правительству и украинской диаспоре Канады и призвал помочь Украине в борьбе против российских захватчиков.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Я хочу отдельно обратиться к нашей украинской диаспоре, ко всем украинцам Канады.

Именно в этот исторический момент мы нуждаемся в вашей действенной помощи. А вы должны своими шагами доказать, что вы являетесь частью истории Украины, живой истории Украины.

Запомните это – живой. Потому что мы хотим жить. И стремимся к миру.

Я благодарен вам за поддержку. Каждому из присутствовавших в этом зале парламента. Каждому гражданину Канады. Благодарен от имени всего украинского народа.

Уверен, мы вместе – и только вместе – победим всех врагов".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ЗеленскийКанадаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших

Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор

В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ

"ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники

Все новости...
Зеленский
Зеленский сменил командующего ООС, теперь он займется обороной Киевщины
Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
Алина Фролова: Любой компромисс с РФ будет означать, что мы получим новую войну, но чуть позже
Последние новости
04:35
фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших
04:30
Белый дом: На неделе Байден едет в Польшу, встретится с Дудой
04:11
Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской
03:31
Зеленский поблагодарил Милу Кунис и Эштона Кутчера — они собрали 35 млн долларов для украинцев
03:30
фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом
03:02
График эвакуационных поездов на 21 марта
02:33
Россияне убили в Донецкой области еще трех гражданских лиц
02:17
Три банка Беларуси отключили от системы SWIFT
01:50
В Мариуполе ответили на предложение россиян сдать город — "Х*й вам"
01:47
Польша намерена конфисковать российское имущество на своей территории – премьер
Все новости...