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Зеленский – канадцам и диаспоре: Мы хотим жить

Алена МазуренкоВторник, 15 марта 2022, 19:09
Зеленский – канадцам и диаспоре: Мы хотим жить
ЗЕЛЕНСКИЙ, СКРИНШОТ

Президент Владимир Зеленский обратился к парламентариям, правительству и украинской диаспоре Канады и призвал помочь Украине в борьбе против российских захватчиков.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Я хочу отдельно обратиться к нашей украинской диаспоре, ко всем украинцам Канады.

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Именно в этот исторический момент мы нуждаемся в вашей действенной помощи. А вы должны своими шагами доказать, что вы являетесь частью истории Украины, живой истории Украины.

Запомните это – живой. Потому что мы хотим жить. И стремимся к миру.

Я благодарен вам за поддержку. Каждому из присутствовавших в этом зале парламента. Каждому гражданину Канады. Благодарен от имени всего украинского народа.

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Уверен, мы вместе – и только вместе – победим всех врагов".

Темы: ЗеленскийКанадаРосcия
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