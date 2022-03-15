Зеленский – канадцам и диаспоре: Мы хотим жить
Президент Владимир Зеленский обратился к парламентариям, правительству и украинской диаспоре Канады и призвал помочь Украине в борьбе против российских захватчиков.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Я хочу отдельно обратиться к нашей украинской диаспоре, ко всем украинцам Канады.
Именно в этот исторический момент мы нуждаемся в вашей действенной помощи. А вы должны своими шагами доказать, что вы являетесь частью истории Украины, живой истории Украины.
Запомните это – живой. Потому что мы хотим жить. И стремимся к миру.
Я благодарен вам за поддержку. Каждому из присутствовавших в этом зале парламента. Каждому гражданину Канады. Благодарен от имени всего украинского народа.
Уверен, мы вместе – и только вместе – победим всех врагов".