США наклали санкції на топів Міноборони РФ і глави Рособоронекспорту

Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій щодо високопоставлених військових і ключових співробітників російської оборонної промисловості.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, пише "Європейська правда".

До списку санкцій увійшли 11 осіб, які працюють або працювали в оборонному та пов'язаному з ним військовому секторі економіки Російської Федерації:

Олексій Криворучко – заступник міністра оборони Росії.

Тимур Іванов – заступник міністра оборони Росії.

Юнус-Бек Євкуров – заступник міністра оборони Росії.

Дмитро Булгаков - заступник міністра оборони Росії, генерал армії. Булгаков є найстаршим офіцером Міноборони РФ, який відповідає за питання тилу.

Юрій Садовенко – заступник міністра оборони Росії.

Микола Паньков – заступник міністра оборони Росії.

Руслан Цаліков - заступник міністра оборони Росії.

Геннадій Жидко – заступник міністра оборони Росії.

Віктор Золотов - генерал армії та головнокомандувач військами Національної гвардії Росії. Він є членом Ради безпеки Росії.

Дмитро Шугаєв - високопоставлений керівник Міноборони Росії, директор Федеральної служби Міноборони Росії з військово-технічного співробітництва.

Олександр Міхеєв - є генеральним директором Рособоронекспорту, контрольованого державою російського посередника, який здійснює зовнішню торгівлю товарами військового призначення.

Нагадаємо, іспанська влада у вівторок затримала яхту Lady Anastasia, що належить Міхеєву, який вже перебуває під санкціями Євросоюзу.