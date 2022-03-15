США наклали санкції на топів Міноборони РФ і глави Рособоронекспорту
Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій щодо високопоставлених військових і ключових співробітників російської оборонної промисловості.
Про це йдеться у заяві Держдепу США, пише "Європейська правда".
До списку санкцій увійшли 11 осіб, які працюють або працювали в оборонному та пов'язаному з ним військовому секторі економіки Російської Федерації:
Олексій Криворучко – заступник міністра оборони Росії.
Тимур Іванов – заступник міністра оборони Росії.
Юнус-Бек Євкуров – заступник міністра оборони Росії.
Дмитро Булгаков - заступник міністра оборони Росії, генерал армії. Булгаков є найстаршим офіцером Міноборони РФ, який відповідає за питання тилу.
Юрій Садовенко – заступник міністра оборони Росії.
Микола Паньков – заступник міністра оборони Росії.
Руслан Цаліков - заступник міністра оборони Росії.
Геннадій Жидко – заступник міністра оборони Росії.
Віктор Золотов - генерал армії та головнокомандувач військами Національної гвардії Росії. Він є членом Ради безпеки Росії.
Дмитро Шугаєв - високопоставлений керівник Міноборони Росії, директор Федеральної служби Міноборони Росії з військово-технічного співробітництва.
Олександр Міхеєв - є генеральним директором Рособоронекспорту, контрольованого державою російського посередника, який здійснює зовнішню торгівлю товарами військового призначення.
Нагадаємо, іспанська влада у вівторок затримала яхту Lady Anastasia, що належить Міхеєву, який вже перебуває під санкціями Євросоюзу.