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США ввели санкции против топов Минобороны РФ и главы Рособоронэкспорта

Вторник, 15 марта 2022, 19:15

Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении ключевых сотрудников российской оборонной промышленности

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, пишет "Европейская правда"

В санкционный список вошли 11 человек, которые работают или работали в оборонном и связанном с ним военном секторе экономики Российской Федерации:

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Алексей Криворучко — заместитель министра обороны России.

Тимур Иванов — заместитель министра обороны России.

Юнус-Бек Евкуров — заместитель министра обороны России.

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Дмитрий Булгаков — заместитель министра обороны России, генерал армии. Булгаков является самым старшим офицером Минобороны РФ, отвечающим за вопросы тыла.

Юрий Садовенко — заместитель министра обороны России.

Николай Паньков — заместитель министра обороны России.

Руслан Цаликов — заместитель министра обороны России.

Геннадий Жидко — заместитель министра обороны России.

Виктор Золотов —генерал армии и главнокомандующий войсками Национальной гвардии России. Он является членом Совета безопасности России.

Дмитрий Шугаев — высокопоставленный руководитель Минобороны России, директор Федеральной службы Минобороны России по военно-техническому сотрудничеству.

Александр Михеев - является генеральным директором Рособоронэкспорта, контролируемого государством российского посредника, осуществляющего внешнюю торговлю товарами военного назначения.

Вся собственность и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в США или находятся во владении или под контролем лиц из США, будут заблокированы. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким указанным лицам на 50 и более процентов, также блокируются.

Напомним, испанские власти во вторник задержали яхту Lady Anastasia, принадлежащую Михееву, который уже находится под санкциями Евросоюза.

Темы: СШАсанкцииРосcия
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