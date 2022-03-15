Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели санкции против топов Минобороны РФ и главы Рособоронэкспорта

Вторник, 15 марта 2022, 20:15

Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении ключевых сотрудников российской оборонной промышленности

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, пишет "Европейская правда"

В санкционный список вошли 11 человек, которые работают или работали в оборонном и связанном с ним военном секторе экономики Российской Федерации:

Алексей Криворучко — заместитель министра обороны России.

Тимур Иванов — заместитель министра обороны России.

Юнус-Бек Евкуров — заместитель министра обороны России.

Дмитрий Булгаков — заместитель министра обороны России, генерал армии. Булгаков является самым старшим офицером Минобороны РФ, отвечающим за вопросы тыла.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Юрий Садовенко — заместитель министра обороны России.

Николай Паньков — заместитель министра обороны России.

Руслан Цаликов — заместитель министра обороны России.

Геннадий Жидко — заместитель министра обороны России.

Виктор Золотов —генерал армии и главнокомандующий войсками Национальной гвардии России. Он является членом Совета безопасности России.

Дмитрий Шугаев — высокопоставленный руководитель Минобороны России, директор Федеральной службы Минобороны России по военно-техническому сотрудничеству.

Александр Михеев - является генеральным директором Рособоронэкспорта, контролируемого государством российского посредника, осуществляющего внешнюю торговлю товарами военного назначения.

Вся собственность и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в США или находятся во владении или под контролем лиц из США, будут заблокированы. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким указанным лицам на 50 и более процентов, также блокируются.

Напомним, испанские власти во вторник задержали яхту Lady Anastasia, принадлежащую Михееву, который уже находится под санкциями Евросоюза.

Темы: СШАсанкцииРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших

Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор

В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ

"ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники

Все новости...
США
Журналист Fox News и фиксерка из Украины были убиты во время освещения войны
"Россия пойдет на все": США возмущены убийством журналиста Рено
Байден на следующей неделе может приехать в Польшу – СМИ
Последние новости
04:35
фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших
04:30
Белый дом: На неделе Байден едет в Польшу, встретится с Дудой
04:11
Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской
03:31
Зеленский поблагодарил Милу Кунис и Эштона Кутчера — они собрали 35 млн долларов для украинцев
03:30
фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом
03:02
График эвакуационных поездов на 21 марта
02:33
Россияне убили в Донецкой области еще трех гражданских лиц
02:17
Три банка Беларуси отключили от системы SWIFT
01:50
В Мариуполе ответили на предложение россиян сдать город — "Х*й вам"
01:47
Польша намерена конфисковать российское имущество на своей территории – премьер
Все новости...