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Росіяни обстріляли евакуаційний автобус з Рубіжного на Луганщині

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 20:18

Російські війська обстріляли евакуаційний автобус, що віз людей із Рубіжного Луганської області.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Сьогодні автобус БФ "Восток-СОС" потрапив під обстріли.

Волонтери допомагали нам вивозити людей з Рубіжного. 200 рубіжан залишилися в місті, яке постійно під обстрілами".

Деталі: Водночас Гайдай повідомив, що з Сєвєродонецька автобус успішно дістався Новозолотарівки.

Голова ОВА додав, що евакуація у середу під питанням.

Теми: Луганська областьевакуаціявійна
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