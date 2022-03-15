Росіяни обстріляли евакуаційний автобус з Рубіжного на Луганщині
Вівторок, 15 березня 2022, 19:18
Російські війська обстріляли евакуаційний автобус, що віз людей із Рубіжного Луганської області.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram
Дослівно: "Сьогодні автобус БФ "Восток-СОС" потрапив під обстріли.
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Волонтери допомагали нам вивозити людей з Рубіжного. 200 рубіжан залишилися в місті, яке постійно під обстрілами".
Деталі: Водночас Гайдай повідомив, що з Сєвєродонецька автобус успішно дістався Новозолотарівки.
Голова ОВА додав, що евакуація у середу під питанням.
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