Росіяни обстріляли евакуаційний автобус з Рубіжного на Луганщині

Російські війська обстріляли евакуаційний автобус, що віз людей із Рубіжного Луганської області.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Сьогодні автобус БФ "Восток-СОС" потрапив під обстріли.

Волонтери допомагали нам вивозити людей з Рубіжного. 200 рубіжан залишилися в місті, яке постійно під обстрілами".

Деталі: Водночас Гайдай повідомив, що з Сєвєродонецька автобус успішно дістався Новозолотарівки.

Голова ОВА додав, що евакуація у середу під питанням.