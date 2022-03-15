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Русские обстреляли эвакуационный автобус из Рубежного в Луганской области

Катерина ТищенкоВторник, 15 марта 2022, 20:18

Российские войска обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Рубежного Луганской области.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Сегодня автобус БФ "Восток-СОС" попал под обстрелы.

Волонтеры помогали нам вывозить людей из Рубежного. 200 рубижан остались в городе, находящемся постоянно под обстрелами".

Детали: В то же время Гайдай сообщил, что из Северодонецка автобус успешно добрался до Новозолотаревки.

Глава ОВА добавил, что эвакуация в среду под вопросом.

Темы: Луганская областьэвакуациявойна
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