Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова ОДА: Одна військова бригада — і ми погонимо ворога до Луганська

Вівторок, 15 березня 2022, 20:22

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що найголовнішою потребою області є одна військова бригада.

Джерело: Гайдай у телеефірі, відповідаючи на запитання, яка допомога зараз потрібна Луганщині, Telegram.

Дослівно: "Одна військова бригада — і ми погонимо ворога до Луганська".

За словами Гайдая, уся Україна допомагає Луганській області, щодня надходять вагони конче потрібних речей та продуктів, втім є проблема з доставкою допомоги до громад.

Він зазначив, що російські обстріли не дозволяють оперативно допомагати населеним пунктам.

Дослівно: "Маємо пальне, але через гатіння зброї, не можемо дістатися людей, яким так потрібна допомога. Ворог хоче смертей…Ми не дозволимо! ЗСУ не дозволять! Нам треба трошки більше…і ці кляті виродки відступлять".

Теми: Луганська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоНа "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км

Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської

фотоЗСУ знищили ворожі "КамАЗи" з боєприпасами і провіантом

Верещук до РФ: Ні про яку здачу Маріуполя не може йти мова. Відкрийте нам коридор

У Раді консультуються з Мін'юстом щодо майбутнього "ОПЗЖ"

Китай спростував інформацію про надання військової допомоги РФ

Усі новини...
Луганська область
Росіяни обстріляли евакуаційний автобус з Рубіжного на Луганщині
На Луганщині ЗСУ знищили 5 "Градів", 3 танки, БМП та 15 російських військових
Воїни бригади імені короля Данила відмінусували три ворожі танки та БМП
Останні новини
05:17
Білий дім про зняття санкцій з РФ: І близько не підійшли до цього моменту
04:43
оновленоНа "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км
04:35
фото, відео, доповненоУ Подільському районі Києва пролунали вибухи, четверо загиблих
04:30
Білий дім: На тижні Байден їде до Польщі, зустрінеться з Дудою
04:11
Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської
03:31
Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру — вони зібрали 35 млн доларів для українців
03:30
фотоЗСУ знищили ворожі "КамАЗи" з боєприпасами і провіантом
03:02
Графік евакуаційних потягів на 21 березня
02:33
Росіяни вбили на Донеччині ще трьох цивільних осіб
02:17
Три банки Білорусі відключили від системи SWIFT
Усі новини...