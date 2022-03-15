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Голова ОДА: Одна військова бригада — і ми погонимо ворога до Луганська

Вівторок, 15 березня 2022, 19:22

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що найголовнішою потребою області є одна військова бригада.

Джерело: Гайдай у телеефірі, відповідаючи на запитання, яка допомога зараз потрібна Луганщині, Telegram.

Дослівно: "Одна військова бригада — і ми погонимо ворога до Луганська".

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За словами Гайдая, уся Україна допомагає Луганській області, щодня надходять вагони конче потрібних речей та продуктів, втім є проблема з доставкою допомоги до громад.

Він зазначив, що російські обстріли не дозволяють оперативно допомагати населеним пунктам.

Дослівно: "Маємо пальне, але через гатіння зброї, не можемо дістатися людей, яким так потрібна допомога. Ворог хоче смертей…Ми не дозволимо! ЗСУ не дозволять! Нам треба трошки більше…і ці кляті виродки відступлять".

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Теми: Луганська областьвійна
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