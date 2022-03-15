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Глава ОГА: Одна военная бригада — и мы погоним врага в Луганск

Вторник, 15 марта 2022, 20:22

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что главной потребностью области является одна военная бригада.

Источник: Гайдай в телеэфире, отвечая на вопрос, какая помощь сейчас нужна Луганщине, Telegram.

Дословно: "Одна военная бригада - и мы погоним врага в Луганск".

По словам Гайдая, вся Украина помогает Луганской области, ежедневно поступают вагоны необходимых вещей и продуктов, впрочем, есть проблема с доставкой помощи в общины.

Он отметил, что российские обстрелы не позволяют оперативно помогать населенным пунктам.

Дословно: "Имеем горючее, но из-за работы оружия не можем добраться до людей, которым так нужна помощь. Враг хочет смертей…Мы не позволим! ВСУ не разрешат! Нам нужно немного больше…и эти проклятые ублюдки отступят".

Темы: Луганская областьвойна
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