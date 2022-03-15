Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський просить українців у світі допомогти зупинити всю торгівлю з РФ

Вівторок, 15 березня 2022, 19:47

Президент Володимир Зеленський закликав українців по всьому світу тиснути на політиків та бізнес, щоб припинити будь-яку торгівлю з Росією.

Свій заклик Зеленський розмістив у Twitter у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

"Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров!", - зазначив президент.

Реклама:

Він сказав, що ціна за війну проти України має стати надзвичайно болісною для Росії. 

"Відповідний тиск є завданням для всіх українців всередині та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни. Всі у світі мають зайняти моральну позицію. Не лише держави, а й компанії", - заявив Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, наступний санкційний пакет Сполучених Штатів проти РФ може включати повне ембарго на торгівлю та перекриття морських шляхів.

ВІДЕО ДНЯ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: