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Зеленський просить українців у світі допомогти зупинити всю торгівлю з РФ

Вівторок, 15 березня 2022, 20:47

Президент Володимир Зеленський закликав українців по всьому світу тиснути на політиків та бізнес, щоб припинити будь-яку торгівлю з Росією.

Свій заклик Зеленський розмістив у Twitter у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

"Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров!", - зазначив президент.

Він сказав, що ціна за війну проти України має стати надзвичайно болісною для Росії. 

"Відповідний тиск є завданням для всіх українців всередині та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни. Всі у світі мають зайняти моральну позицію. Не лише держави, а й компанії", - заявив Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, наступний санкційний пакет Сполучених Штатів проти РФ може включати повне ембарго на торгівлю та перекриття морських шляхів.

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