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Зеленский просит украинцев в мире помочь остановить всю торговлю с РФ

Вторник, 15 марта 2022, 20:47

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев по всему миру оказывать давление на политиков и бизнес, чтобы прекратить любую торговлю с Россией.

Свой призыв Зеленский разместил в Twitter во вторник вечером, сообщает "Европейская правда".

"Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей. Украинцы по всему миру! Общайтесь с политиками, говорите с журналистами, жмите на бизнес, чтобы он выходил с российского рынка. Чтобы их доллары и евро не оплачивали нашу кровь!" - отметил президент.

Он сказал, что цена за войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России.

"Соответствующее давление - задача для всех украинцев внутри и за рубежом, а также для всех друзей и партнеров нашей страны. Все в мире должны занять моральную позицию. Не только государства, но и компании", - заявил Владимир Зеленский.

По данным СМИ, следующий санкционный пакет Соединенных Штатов против РФ может включать в себя полное эмбарго на торговлю и перекрытие морских путей.

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