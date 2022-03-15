Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Псакі про санкції РФ: Подорожувати Росією не планували

Вівторок, 15 березня 2022, 19:49

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі, коментуючи санкції, введені, зокрема, проти неї російською владою, повідомила про відсутність у неї, як і в інших персон, планів відвідувати Росію з туристичними цілями.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Дослівно: "Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких необхідний доступ".

Реклама:

Раніше РФ ввела санкції проти президента США Джо Байдена та низки американських посадовців. 

Теми: СШАсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
США
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Залужний поговорив із Міллі про посилення ППО й винищувачі F-16
Втручання у вибори: Трамп не визнає провину, до суду не приїде
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: