Псакі про санкції РФ: Подорожувати Росією не планували

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі, коментуючи санкції, введені, зокрема, проти неї російською владою, повідомила про відсутність у неї, як і в інших персон, планів відвідувати Росію з туристичними цілями.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Дослівно: "Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких необхідний доступ".

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Раніше РФ ввела санкції проти президента США Джо Байдена та низки американських посадовців.