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Псаки о санкциях РФ: Путешествовать по России не планировали

Вторник, 15 марта 2022, 20:49

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя санкции, введенные в частности против нее российскими властями, сообщила об отсутствии у нее, как и у других персон, планов посещения России с туристическими целями.

Источник: Интерфакс-Украина.

Дословно: "Это может вас удивить, но никто из нас не планирует туристических поездок в Россию, никто из нас не имеет там банковских счетов, к которым необходим доступ".

Во вторник РФ ввела санкции против президента США Джо Байдена и ряда американских чиновников.

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Темы: СШАсанкцииРосcия
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