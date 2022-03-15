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Росіянам, що атакували прикордонників на Донеччині, довелося втікати

Вівторок, 15 березня 2022, 20:15

Колона бронетехніки російських військових спробувала здійснити атаку на позицію прикордонників на Донеччині, однак наступ був відбитий.

Джерело: Держприкордонслужба на Facebook.

Дослівно: "Загарбники відкрили вогонь в напрямку військовослужбовців Держприкордонслужби, яких підтримали артою побратими зі Збройних сил України.

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Втративши танк та бронемобіль "Тигр", рашисти здійснили один зі своїх улюблених маневрів – розвернулися і чкурнули за курсом "російського військового карабля".

Теми: ДонбасПрикордонна службавійна
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