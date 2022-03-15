Россиянам, атаковавшим пограничников в Донецкой области, пришлось убегать

Колонна бронетехники российских военных попыталась совершить атаку на позицию пограничников в Донецкой области, однако наступление было отбито.

Источник: Госпогранслужба на Facebook.

Дословно: "Захватчики открыли огонь в направлении военнослужащих Госпогранслужбы, которых поддержали артой собратья из Вооруженных сил Украины.

Потеряв танк и бронемобиль "Тигр", решисты совершили один из своих любимых маневров - развернулись и рванули по курсу "российского военного корабля".