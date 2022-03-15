Россиянам, атаковавшим пограничников в Донецкой области, пришлось убегать
Вторник, 15 марта 2022, 20:15
Колонна бронетехники российских военных попыталась совершить атаку на позицию пограничников в Донецкой области, однако наступление было отбито.
Источник: Госпогранслужба на Facebook.
Дословно: "Захватчики открыли огонь в направлении военнослужащих Госпогранслужбы, которых поддержали артой собратья из Вооруженных сил Украины.
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