Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россиянам, атаковавшим пограничников в Донецкой области, пришлось убегать

Вторник, 15 марта 2022, 20:15

Колонна бронетехники российских военных попыталась совершить атаку на позицию пограничников в Донецкой области, однако наступление было отбито.

Источник: Госпогранслужба на Facebook.

Дословно: "Захватчики открыли огонь в направлении военнослужащих Госпогранслужбы, которых поддержали артой собратья из Вооруженных сил Украины.

Реклама:

Потеряв танк и бронемобиль "Тигр", решисты совершили один из своих любимых маневров - развернулись и рванули по курсу "российского военного корабля".

Темы: ДонбассПограничная службавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Донбасс
Повсеместное минирование, отсутствие авиации, нехватка артиллерии и опытных командиров – что замедляет наступление украинской армии
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
Почти 70% украинцев хорошо и нейтрально относятся к крымчанам в оккупации, хуже – к жителям востока
Последние новости
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
Все новости...
Реклама: