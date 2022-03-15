Бої йдуть по всіх напрямках, а зрадники з ОРДЛО бігають по лісах біля села Піски – Кім

Голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім повідомив, що в області вивезуть українців, які втратили свої будинки, у безпечні місця. Також окупанти, які прийшли з ОРДЛО, бігяють в лісах біля Пісків.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "Бої йдуть по всіх напрямках. Ми 16 березня готуємо гумконвой у ті населені пункти, які звільнили і автобуси для тих, у кого зруйновані будинки. Ми їх вивеземо всередині області, надамо їм все необхідне".

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Деталі: Згодом Кім повідомив, що в Піски зайшли загарбники із ОРДЛО, які "кошмарили" села. Із награбованим окупанти втекли в ліс біля Пісків.

Кім закликав місцевих громадян розстрілювати колаборантів із награбованим. У них, за його словами, зброя на мотузках, а не ремнях.