Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бои идут по всем направлениям, а предатели из ОРДЛО бегают по лесам возле села Пески – Ким.

Мазуренко Алена Вторник, 15 марта 2022, 21:17
НИКОЛАЕВ, ФОТО: ФБ КИМА

Глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким сообщил, что в области вывезут потерявших свои дома украинцев в безопасные места. Также оккупанты, пришедшие из ОРДЛО, бегают в лесах возле Песков.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "Бои идут по всем направлениям. Мы 16 марта готовим гумконвой в те населенные пункты, которые освободили и автобусы для тех, у кого разрушены дома. Мы их вывезем внутри области, предоставим им все необходимое".

Детали: Позже Ким сообщил, что в Пески зашли захватчики из ОРДЛО, которые "кошмарили" и грабили села. С награбленным оккупанты бежали в лес возле Песков.

Ким призвал местных граждан расстреливать коллаборантов с награбленным. У них, по его словам, оружие на веревках, а не в ремнях.

Темы: Николаевская областьвойнаРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км

Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской

фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом

Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор

В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ

Все новости...
Николаевская область
До 7 выросло число погибших от авиаудара РФ по школе в Николаевской области
В Николаевской области за сутки 80 раненых, есть погибшие от удара по школе
Киму на день рождения подарили мину и судочки с едой
Последние новости
05:37
фотоПосле попадания снаряда в киевский двор эвакуировано 200 человек
05:17
Белый дом о снятии санкций с РФ: И близко не подошли к этому моменту
04:43
обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км
04:35
фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших
04:30
Белый дом: На неделе Байден едет в Польшу, встретится с Дудой
04:11
Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской
03:31
Зеленский поблагодарил Милу Кунис и Эштона Кутчера — они собрали 35 млн долларов для украинцев
03:30
фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом
03:02
График эвакуационных поездов на 21 марта
02:33
Россияне убили в Донецкой области еще трех гражданских лиц
Все новости...