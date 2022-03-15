Бои идут по всем направлениям, а предатели из ОРДЛО бегают по лесам возле села Пески – Ким.
Вторник, 15 марта 2022, 20:17
Глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким сообщил, что в области вывезут потерявших свои дома украинцев в безопасные места. Также оккупанты, пришедшие из ОРДЛО, бегают в лесах возле Песков.
Источник: Ким в Telegram
Прямая речь: "Бои идут по всем направлениям. Мы 16 марта готовим гумконвой в те населенные пункты, которые освободили и автобусы для тех, у кого разрушены дома. Мы их вывезем внутри области, предоставим им все необходимое".
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Детали: Позже Ким сообщил, что в Пески зашли захватчики из ОРДЛО, которые "кошмарили" и грабили села. С награбленным оккупанты бежали в лес возле Песков.
Ким призвал местных граждан расстреливать коллаборантов с награбленным. У них, по его словам, оружие на веревках, а не в ремнях.
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