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Байден підписав закон про історичні $13,6 млрд допомоги Україні

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 21:21
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден підписав закон про двопартійне фінансування, який передбачає виділення $13,6 млрд військової та гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, який… надає Україні історичні 13,6 млрд доларів фінансування", - повідомив президент США у Twitter.

Двопартійний законопроєкт про фінансування включає 13,6 мільярдів доларів на гуманітарну, безпекову та економічну допомогу Україні та сусіднім країнам.

Ці ресурси означатимуть додаткове оборонне обладнання для України, гуманітарну допомогу для українського народу та додаткову підтримку розгортання американських військ у сусідніх країнах.

За даними ЗМІ, пакет включає нові поставки 105-мм мінометів і додаткових протитанкових і зенітних комплексів Javelin і Stinger Україні.

Теми: БайденСШАгроші
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