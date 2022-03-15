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Байден подписал закон об исторических $13,6 млрд помощи Украине

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 21:21
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден подписал закон о двухпартийном финансировании, предусматривающий выделение $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который… предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов финансирования", - сообщил президент США в Twitter.

Двухпартийный законопроект о финансировании включает 13,6 миллиарда долларов на гуманитарную, оборонительную и экономическую помощь Украине и соседним странам.

Эти ресурсы будут означать дополнительное оборудование для Украины, гуманитарную помощь для украинского народа и дополнительную поддержку развертывания американских войск в соседних странах.

По данным СМИ, пакет включает в себя новые поставки 105-мм минометов и дополнительных противотанковых и зенитных комплексов Javelin и Stinger Украине.

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Темы: БайденСШАденьги
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