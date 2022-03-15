Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄЦБ зобов'язав банки перевіряти транзакції росіян, навіть резидентів ЄС - ЗМІ

Вівторок, 15 березня 2022, 21:27

Регулюючі органи Європейського Союзу наказали деяким банкам ретельно перевіряти транзакції всіх російських та білоруських клієнтів, зокрема резидентів ЄС, щоб переконатися, що вони не використовуються для обходу західних санкцій проти Москви.

Джерело: "Європейська правда", Reuters з посиланням на три джерела.

Інструкції наглядових органів Європейського центрального банку (ЄЦБ) означають, що десятки тисяч росіян та білорусів, які проживають у ЄС, перебувають під пильним наглядом з боку своїх банків, якщо ті робитимуть великі платежі та депозити, а також до нових кредитних заявок.

У той час як санкції ЄС проти Москви звільняють від відповідальності осіб, які мають тимчасовий або постійний дозвіл на проживання в ЄС, вони накладають деякі обмеження на доступ громадян Росії до банківських послуг, у тому числі забороняють банкам приймати депозити на суму понад 100 000 євро від російських громадян чи юридичних осіб.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ЄСРосіябанки
powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоНа "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км

Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської

фотоЗСУ знищили ворожі "КамАЗи" з боєприпасами і провіантом

Верещук до РФ: Ні про яку здачу Маріуполя не може йти мова. Відкрийте нам коридор

У Раді консультуються з Мін'юстом щодо майбутнього "ОПЗЖ"

Китай спростував інформацію про надання військової допомоги РФ

Усі новини...
ЄС
ЄС запровадив санкції проти Абрамовича, Ернста і ще 13 росіян
ЄС робить крок до підвищення мит на торгівлю з Росією
ЄС узгодив деталі четвертого пакету санкцій проти Росії
Останні новини
06:10
Окупанти вкрали з бердянського порту 5 кораблів із зерном – голова Запорізької ОВА
05:37
фотоПісля потрапляння снаряда у київський двір евакуйовано 200 осіб
05:17
Білий дім про зняття санкцій з РФ: І близько не підійшли до цього моменту
04:43
оновленоНа "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км
04:35
фото, відео, доповненоУ Подільському районі Києва пролунали вибухи, четверо загиблих
04:30
Білий дім: На тижні Байден їде до Польщі, зустрінеться з Дудою
04:11
Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської
03:31
Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру — вони зібрали 35 млн доларів для українців
03:30
фотоЗСУ знищили ворожі "КамАЗи" з боєприпасами і провіантом
03:02
Графік евакуаційних потягів на 21 березня
Усі новини...