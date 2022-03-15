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ЄЦБ зобов'язав банки перевіряти транзакції росіян, навіть резидентів ЄС - ЗМІ

Вівторок, 15 березня 2022, 20:27

Регулюючі органи Європейського Союзу наказали деяким банкам ретельно перевіряти транзакції всіх російських та білоруських клієнтів, зокрема резидентів ЄС, щоб переконатися, що вони не використовуються для обходу західних санкцій проти Москви.

Джерело: "Європейська правда", Reuters з посиланням на три джерела.

Інструкції наглядових органів Європейського центрального банку (ЄЦБ) означають, що десятки тисяч росіян та білорусів, які проживають у ЄС, перебувають під пильним наглядом з боку своїх банків, якщо ті робитимуть великі платежі та депозити, а також до нових кредитних заявок.

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У той час як санкції ЄС проти Москви звільняють від відповідальності осіб, які мають тимчасовий або постійний дозвіл на проживання в ЄС, вони накладають деякі обмеження на доступ громадян Росії до банківських послуг, у тому числі забороняють банкам приймати депозити на суму понад 100 000 євро від російських громадян чи юридичних осіб.

Теми: ЄСРосіябанки
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