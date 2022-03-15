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ЕЦБ обязал банки проверять транзакции россиян, даже резидентов ЕС – СМИ

Вторник, 15 марта 2022, 20:27

Регулирующие органы Европейского Союза приказали некоторым банкам тщательно проверять транзакции всех российских и белорусских клиентов, в том числе резидентов ЕС, чтобы убедиться, что они не используются для обхода западных санкций против Москвы.

Источник: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на три источника.

Инструкции надзорных органов Европейского центрального банка (ЕЦБ) означают, что десятки тысяч россиян и белорусов, проживающих в ЕС, находятся под пристальным наблюдением со стороны своих банков, если те будут делать крупные платежи и депозиты, а также к новым кредитным заявкам.

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В то время как санкции ЕС против Москвы освобождают от ответственности лиц, имеющих временный или постоянный вид на жительство в ЕС, они налагают некоторые ограничения на доступ граждан России к банковским услугам, в том числе запрещают банкам принимать депозиты на сумму более 100 000 евро от российских граждан или юридических лиц.

Темы: ЕСРосcиябанки
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