Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕЦБ обязал банки проверять транзакции россиян, даже резидентов ЕС – СМИ

Вторник, 15 марта 2022, 21:27

Регулирующие органы Европейского Союза приказали некоторым банкам тщательно проверять транзакции всех российских и белорусских клиентов, в том числе резидентов ЕС, чтобы убедиться, что они не используются для обхода западных санкций против Москвы.

Источник: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на три источника.

Инструкции надзорных органов Европейского центрального банка (ЕЦБ) означают, что десятки тысяч россиян и белорусов, проживающих в ЕС, находятся под пристальным наблюдением со стороны своих банков, если те будут делать крупные платежи и депозиты, а также к новым кредитным заявкам.

В то время как санкции ЕС против Москвы освобождают от ответственности лиц, имеющих временный или постоянный вид на жительство в ЕС, они налагают некоторые ограничения на доступ граждан России к банковским услугам, в том числе запрещают банкам принимать депозиты на сумму более 100 000 евро от российских граждан или юридических лиц.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ЕСРосcиябанки
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км

Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской

фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом

Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор

В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ

Все новости...
ЕС
ЕС ввел санкции против Абрамовича, Эрнста и еще 13 россиян
ЕС делает шаг к повышению пошлин на торговлю с Россией
ЕС согласовал детали четвертого пакета санкций против России
Последние новости
05:37
фотоПосле попадания снаряда в киевский двор эвакуировано 200 человек
05:17
Белый дом о снятии санкций с РФ: И близко не подошли к этому моменту
04:43
обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км
04:35
фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших
04:30
Белый дом: На неделе Байден едет в Польшу, встретится с Дудой
04:11
Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской
03:31
Зеленский поблагодарил Милу Кунис и Эштона Кутчера — они собрали 35 млн долларов для украинцев
03:30
фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом
03:02
График эвакуационных поездов на 21 марта
02:33
Россияне убили в Донецкой области еще трех гражданских лиц
Все новости...