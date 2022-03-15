Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль доручив регіонам влаштовувати акції на підтримку Z-армії РФ та Путіна – РосЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 15 березня 2022, 20:37
Кремль доручив регіонам влаштовувати акції на підтримку Z-армії РФ та Путіна – РосЗМІ
Український захисник на фоні знищеної техніки ворога

Кремль доручив регіональній владі опрацювати організацію публічних акцій на підтримку російської армії та війни РФ з Україною.

Джерело: російське "РБК"

Деталі: Джерела "РБК" повідомили, що Кремль доручив регіональній владі опрацювати організацію публічних акцій на підтримку російської армії та військових дій в Україні.

Реклама:

Зазначається, що заходи можуть бути будь-якими: наприклад, автопробіги, виставки на військову тематику, відеоролики з жителями, які висловлюються на підтримку Володимира Путіна, воєнних дій в Україні, флешмоби з вибудовуванням учасників у вигляді літери Z, пости публічних осіб, включаючи чиновників, Z на аватарках.

Теми: ПутінвійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: