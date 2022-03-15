Кремль доручив регіонам влаштовувати акції на підтримку Z-армії РФ та Путіна – РосЗМІ

Кремль доручив регіональній владі опрацювати організацію публічних акцій на підтримку російської армії та війни РФ з Україною.

Джерело: російське "РБК"

Деталі: Джерела "РБК" повідомили, що Кремль доручив регіональній владі опрацювати організацію публічних акцій на підтримку російської армії та військових дій в Україні.

Зазначається, що заходи можуть бути будь-якими: наприклад, автопробіги, виставки на військову тематику, відеоролики з жителями, які висловлюються на підтримку Володимира Путіна, воєнних дій в Україні, флешмоби з вибудовуванням учасників у вигляді літери Z, пости публічних осіб, включаючи чиновників, Z на аватарках.