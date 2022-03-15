Кремль поручил регионам устраивать акции в поддержку Z-армии РФ и Путина – РосСМИ
Вторник, 15 марта 2022, 20:37
Кремль поручил региональным властям проработать организацию публичных акций в поддержку российской армии и войны РФ с Украиной.
Источник: российское "РБК"
Детали: Источники "РБК" сообщили, что Кремль поручил региональным властям проработать организацию публичных акций в поддержку российской армии и военных действий в Украине.
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Отмеяается, что мероприятия могут быть любыми: например, автопробеги, выставки на военную тематику, видеоролики с жителями, которые высказываются в поддержку Владимира Путина, военных действий на Украине, флешмобы с выстраиванием участников в виде буквы Z, посты публичных лиц, включая чиновников, с Z на аватарках.