Переговори продовжаться у середу, є простір для компромісу – Подоляк

ФОТО З ПЕРЕГОВОРІВ ВІД 14 березня МИХАЙЛА ПОДОЛЯКА

Переговори делегацій України і РФ продовжаться у середу.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Дослівно: "Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес.

Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є".

Деталі: За словами Подоляка, під час перерви продовжиться робота в підгрупах.

Що передувало: Раніше Подоляк повідомляв, що українська та російська делегації на переговорах 15 березня обговорюють питання припинення вогню та виведення військ РФ з України.

14 березня україська та російська делегації призупинили перемовини для технічної паузи до 15 березня.