Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Переговори продовжаться у середу, є простір для компромісу – Подоляк

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 21:45
ФОТО З ПЕРЕГОВОРІВ ВІД 14 березня МИХАЙЛА ПОДОЛЯКА

Переговори делегацій України і РФ продовжаться у середу.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Дослівно: "Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес.

Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є".

Деталі: За словами Подоляка, під час перерви продовжиться робота в підгрупах.

Що передувало: Раніше Подоляк повідомляв, що українська та російська делегації на переговорах 15 березня обговорюють питання припинення вогню та виведення військ РФ з України.

14 березня україська та російська делегації призупинили перемовини для технічної паузи до 15 березня.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Офіс президентавійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоНа "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км

Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської

фотоЗСУ знищили ворожі "КамАЗи" з боєприпасами і провіантом

Верещук до РФ: Ні про яку здачу Маріуполя не може йти мова. Відкрийте нам коридор

У Раді консультуються з Мін'юстом щодо майбутнього "ОПЗЖ"

Китай спростував інформацію про надання військової допомоги РФ

Усі новини...
Офіс президента
Четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії: є розбіжності
Перемовини України з Росією тривають у робочих групах нон-стоп – Подоляк
ОП про перемовини: 4 раунд пройде днями, обговорюється компенсація від Росії за руйнування
Останні новини
06:10
Окупанти вкрали з бердянського порту 5 кораблів із зерном – голова Запорізької ОВА
05:37
фотоПісля потрапляння снаряда у київський двір евакуйовано 200 осіб
05:17
Білий дім про зняття санкцій з РФ: І близько не підійшли до цього моменту
04:43
оновленоНа "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км
04:35
фото, відео, доповненоУ Подільському районі Києва пролунали вибухи, четверо загиблих
04:30
Білий дім: На тижні Байден їде до Польщі, зустрінеться з Дудою
04:11
Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської
03:31
Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру — вони зібрали 35 млн доларів для українців
03:30
фотоЗСУ знищили ворожі "КамАЗи" з боєприпасами і провіантом
03:02
Графік евакуаційних потягів на 21 березня
Усі новини...