Переговори продовжаться у середу, є простір для компромісу – Подоляк
Вівторок, 15 березня 2022, 20:45
Переговори делегацій України і РФ продовжаться у середу.
Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter
Дослівно: "Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес.
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Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є".
Деталі: За словами Подоляка, під час перерви продовжиться робота в підгрупах.
Що передувало: Раніше Подоляк повідомляв, що українська та російська делегації на переговорах 15 березня обговорюють питання припинення вогню та виведення військ РФ з України.
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14 березня україська та російська делегації призупинили перемовини для технічної паузи до 15 березня.