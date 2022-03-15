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Переговори продовжаться у середу, є простір для компромісу – Подоляк

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 20:45
Переговори продовжаться у середу, є простір для компромісу – Подоляк
ФОТО З ПЕРЕГОВОРІВ ВІД 14 березня МИХАЙЛА ПОДОЛЯКА

Переговори делегацій України і РФ продовжаться у середу.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Дослівно: "Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес.

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Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є".

Деталі: За словами Подоляка, під час перерви продовжиться робота в підгрупах.

Що передувало: Раніше Подоляк повідомляв, що українська та російська делегації на переговорах 15 березня обговорюють питання припинення вогню та виведення військ РФ з України.

ВІДЕО ДНЯ

14 березня україська та російська делегації призупинили перемовини для технічної паузи до 15 березня.

Теми: Офіс президентавійнаРосія
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