Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Переговоры продолжатся в среду, есть пространство для компромисса – Подоляк

Катерина ТищенкоВторник, 15 марта 2022, 21:45
ФОТО С ПЕРЕГОВОРОВ ОТ 14 марта МИХАИЛА ПОДОЛЯКА

Переговоры делегаций Украины и РФ продолжатся в среду.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Дословно: "Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс.

Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть".

Детали: По словам Подоляка, во время перерыва продолжится работа в подгруппах.

Что предшествовало: Ранее Подоляк сообщал, что украинская и российская делегации на переговорах 15 марта обсуждают вопросы прекращения огня и вывода войск РФ из Украины.

14 марта украинская и российская делегации приостановили переговоры для технической паузы до 15 марта.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Офис президентавойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км

Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской

фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом

Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор

В Раде консультируются с Минюстом по поводу будущего "ОПЗЖ"

Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ

Все новости...
Офис президента
Четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России: есть разногласия
Переговоры Украины с Россией продолжаются в рабочих группах нон-стоп – Подоляк
ОП о переговорах: 4 раунд пройдет на днях, обсуждается компенсация от России за разрушения
Последние новости
06:10
Оккупанты украли из бердянского порта 5 кораблей с зерном – председатель Запорожской ОВА
05:37
фотоПосле попадания снаряда в киевский двор эвакуировано 200 человек
05:17
Белый дом о снятии санкций с РФ: И близко не подошли к этому моменту
04:43
обновленоНа "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км
04:35
фото, видео, дополненоВ Подольском районе Киева прогремели взрывы, четверо погибших
04:30
Белый дом: На неделе Байден едет в Польшу, встретится с Дудой
04:11
Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской
03:31
Зеленский поблагодарил Милу Кунис и Эштона Кутчера — они собрали 35 млн долларов для украинцев
03:30
фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом
03:02
График эвакуационных поездов на 21 марта
Все новости...