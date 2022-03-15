Переговоры продолжатся в среду, есть пространство для компромисса – Подоляк

ФОТО С ПЕРЕГОВОРОВ ОТ 14 марта МИХАИЛА ПОДОЛЯКА

Переговоры делегаций Украины и РФ продолжатся в среду.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Дословно: "Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс.

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Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть".

Детали: По словам Подоляка, во время перерыва продолжится работа в подгруппах.

Что предшествовало: Ранее Подоляк сообщал, что украинская и российская делегации на переговорах 15 марта обсуждают вопросы прекращения огня и вывода войск РФ из Украины.

ВИДЕО ДНЯ

14 марта украинская и российская делегации приостановили переговоры для технической паузы до 15 марта.