Переговоры продолжатся в среду, есть пространство для компромисса – Подоляк
Вторник, 15 марта 2022, 20:45
Переговоры делегаций Украины и РФ продолжатся в среду.
Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter
Дословно: "Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс.
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Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть".
Детали: По словам Подоляка, во время перерыва продолжится работа в подгруппах.
Что предшествовало: Ранее Подоляк сообщал, что украинская и российская делегации на переговорах 15 марта обсуждают вопросы прекращения огня и вывода войск РФ из Украины.
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14 марта украинская и российская делегации приостановили переговоры для технической паузы до 15 марта.